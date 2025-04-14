Kırklareli\'nde Hayvan Hastalıkları Toplantısı

Kırklareli'nde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli'nde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ başkanlığında yapıldı. Müdürlük binasında gerçekleşen toplantıda hayvan hareketliliği ve aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, kentin hastalıktan ari olduğunu ifade ederek hastalık ile mücadeleyi önemsediklerini söyledi.

Aşılama çalışmalarına değinen Karadağ, besicilerin aşılama konusunda duyarlı olması gerektiğini anlattı. - KIRKLARELİ