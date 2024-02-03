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Kırklareli'nde kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

Kırklareli\'nde kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

Kırklareli'nde, Vize ilçesinde bulunan okul kantinlerinde çalışanlara, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından hijyen konusunda eğitim verildi. Eğitimde, uygun olmayan gıda maddelerinin insan sağlığını etkilediği vurgulandı.

03.02.2024 16:38
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Kırklareli'nde kantin ve yemekhane çalışanları hijyen konusunda eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü görevlilerince Vize ilçesinde kantin ve yemekhane çalışanlarına okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları konusunda eğitim verildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen eğitimde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, hijyenin önemine değinerek uygun olmayan gıda maddelerinin insan sağlığını etkilediğini ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nde kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi verildi - Son Dakika


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