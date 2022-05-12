Kırklareli'nde "Kariyer Olarak Jandarma" öğrencilere anlatıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde "Kariyer Olarak Jandarma" öğrencilere anlatıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere "Kariyer Olarak Jandarma" tanıtımı gerçekleştirdi.

Kırklareli Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mesleki tanıtım faaliyetler çerçevesinde jandarma teşkilatının görev ve sorumlulukları anlatıldı. Jandarma saflarında subay ve astsubay olabilmek için hangi süreçleri izlemeleri gerektiği konularla ilgili öğrenciler bilinçlendirildi.

Öğrencilerin özel talebi üzerine gerçekleştirilen faaliyetin son bölümünde öğrencilerin merak ettikleri pek çok konuda soruları jandarma ekipleri tarafından cevaplandırıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgisinden dolayı 1 ders saati planlanan etkinlik okul idaresinin de uygun görmesiyle 3 saatten fazla sürdü.