Kırklareli'nde "Kariyer Olarak Jandarma" öğrencilere anlatıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde "Kariyer Olarak Jandarma" öğrencilere anlatıldı

12.05.2022 20:25

Kırklareli'nde "Kariyer Olarak Jandarma" öğrencilere anlatıldı Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere "Kariyer Olarak Jandarma" tanıtımı gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde "Kariyer Olarak Jandarma" öğrencilere anlatıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere "Kariyer Olarak Jandarma" tanıtımı gerçekleştirdi.

Kırklareli Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mesleki tanıtım faaliyetler çerçevesinde jandarma teşkilatının görev ve sorumlulukları anlatıldı. Jandarma saflarında subay ve astsubay olabilmek için hangi süreçleri izlemeleri gerektiği konularla ilgili öğrenciler bilinçlendirildi.

Öğrencilerin özel talebi üzerine gerçekleştirilen faaliyetin son bölümünde öğrencilerin merak ettikleri pek çok konuda soruları jandarma ekipleri tarafından cevaplandırıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgisinden dolayı 1 ders saati planlanan etkinlik okul idaresinin de uygun görmesiyle 3 saatten fazla sürdü.

Kırklareli'nde Kariyer Olarak Jandarma öğrencilere anlatıldı
Kırklareli'nde Kariyer Olarak Jandarma öğrencilere anlatıldı
Kırklareli'nde Kariyer Olarak Jandarma öğrencilere anlatıldı
Kırklareli'nde Kariyer Olarak Jandarma öğrencilere anlatıldı

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İl Jandarma Komutanlığı, İmam Hatip, Kırklareli, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde 'Kariyer Olarak Jandarma' öğrencilere anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde "Kariyer Olarak Jandarma" öğrencilere anlatıldı - Son Dakika
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