Kırklareli'nde Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli- İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde 39 ABM 339 plakalı S.Ç, yönetimindeki otomobil ile 39 ADM 793 plakalı T.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.