Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine denetim - Son Dakika
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Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine denetim

Kırklareli\'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine denetim

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde üretim alanları, hijyen şartları, paketli gıdaların son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri incelendi.

04.04.2024 22:07
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Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleşti.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde ekipler işletmelerdeki üretim alanlarını ve hijyen şartlarını kontrol edilirken, paketli gıdaların son tüketim tarihlerini ve etiket bilgilerini de inceledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine denetim - Son Dakika
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