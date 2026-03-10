Kırklareli'nde su kesintisi Ramazan'da vatandaşları mağdur etti - Son Dakika
Kırklareli'nde su kesintisi Ramazan'da vatandaşları mağdur etti

Kırklareli\'nde su kesintisi Ramazan\'da vatandaşları mağdur etti
10.03.2026 18:41  Güncelleme: 18:47
Kırklareli'nde arıtma tesisleri ile Balaban Deposu arasındaki ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı. Ramazan ayında meydana gelen bu kesinti, vatandaşların iftar hazırlıklarını olumsuz etkiledi. Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Kırklareli'nde arıtma tesisleri ile Balaban Deposu arasındaki ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde yaşanan su kesintisi, Ramazan ayında vatandaşları mağdur etti.

Kırklareli Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, Arıtma Tesisleri ile Balaban Deposu arasında bulunan ana isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle Karahıdır Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Pınar Mahallesi, Karakaş Mahallesi ve Karacaibrahim Mahallesi'nde geçici süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü ve çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceği ifade edildi.

Ramazan ayında yaşanan kesinti nedeniyle birçok vatandaş sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. İftar hazırlığı yapacaklarını ancak evlerinde su olmadığını belirten bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da "Yarın çocuklar okula gidecek, su yok. Evde yeni doğan bebek var, hijyen lazım" şeklinde paylaşımlar yaptı.

Su kesintisinin özellikle iftar saatlerine yakın yaşanmasının vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde su kesintisi Ramazan'da vatandaşları mağdur etti - Son Dakika

