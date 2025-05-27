Kırklareli\'nde Süt İhracatına Denetim

Kırklareli'nde Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapan işletmeler denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapan işletmeler denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, izlenebilirlik ve kalite kriterlerine uygunluğu kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırklareli'nden Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan süt işletmelerine Tarım ve Orman Bakanlığı 2023/2 talimatı doğrultusunda, denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca AB standartlarına uygun üretimin devamlılığının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması hedeflediklerini ifade edildi. - KIRKLARELİ