Kırklareli\'nde Süt İşletmeleri Denetlendi

Yerel

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından kentte bulunan süt işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli'nde faaliyet gösteren süt işletmelerini denetledi. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin ve saklanama şartlarının kontrol edildiği denetimde, çalışanların belgeleri ve hijyen kuralları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi. - KIRKLARELİ