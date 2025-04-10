Kırklareli\'nde Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. kuruluş yılı törenlerle kutlanıyor

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında Kırklareli'nde törenler düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu konuşma yaptı. Türk polisinin vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Çamuroğlu, suçluların karşısında azim ve kararlılıkla durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Daha sonra tören Kırklareli Şehitliği'nde devam etti. - KIRKLARELİ