Kırklareli Pehlivanköy\'de buğday üreticilerine tarlada ekim bilgisi verildi

Kırklareli Pehlivanköy'de buğday üreticilerine tarlada ekim bilgisi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde buğday ekim çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince tarlalarda denetlendi. Ekipler üreticilerle görüşüp teknik bilgi aktardı; doğru ekim uygulamalarının verim ve kaliteyi artıracağı vurgulandı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulundu.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede devam eden buğday ekim çalışmalarına yönelik saha denetimi gerçekleştirdi. Buğday üreticileriyle tarlalarında görüşen teknik ekipler, ekim faaliyetlerini yerinde denetleyerek görüş alışverişinde bulundu.
Gerçekleştirilen denetimlerde üreticilere buğday ekim sürecine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı. Tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılması açısından doğru ekim uygulamalarının önemine dikkat çekilirken, üreticilerin bilinçli tarım uygulamaları konusunda bilgilendirilmesine yönelik saha denetimlerinin sürdüğü belirtildi.
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