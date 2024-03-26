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Kırklareli Valisi Birol Ekici jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici iftar programları çerçevesinde jandarma personeli ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen programa Ekici'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile jandarma personeli katıldı.

İftar programında konuşan Ekici, ramazan ayında birlik ve beraberliğe değinerek gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde oruç açıldı. - KIRKLARELİ