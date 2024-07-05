Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Edirne'de karşılandı - Son Dakika
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Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Edirne'de karşılandı

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Bu yıl 663'üncüsü gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 15 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan, 4 altın kemerin ebedi sahibi Seyfettin Selim, Edirne'de törenle karşılandı.

05.07.2024 14:26  Güncelleme: 15:25
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(EDİRNE) - Bu yıl 663'üncüsü gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 15 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan, 4 altın kemerin ebedi sahibi Seyfettin Selim, Edirne'de törenle karşılandı.

Belediye önünde toplanan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in de yer aldığı kortej, Kırkpınar Davul-Zurna ekibi eşliğinde Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü. Başkan Akın, Selimiye Meydanı'nın önünde Ağa Seyfettin Selim'e altın kemeri taktı.

Akın, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kalesi Edirnemizde, bir Cumhuriyet kadını olarak huzurlarınızda bulunmamızın yegane sebebi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıdır. Öncelikle Atam'a ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ata sporumuz Kırkpınar'ı yaşatmak, yeni nesillere aktarmak, dünyaya tanıtmak için birlikte mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Ağalık her yerde olur"

İş insanı Selim, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Güzel bir Kırkpınar olur, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanın da söylediği gibi, 'Ağalık sadece burada para vermekle olmaz. Ağalık her yerde olur. Eğitimde, hizmette, depremde, fakirde, fukarada' Ben herkese saygılar sunuyorum. Beni tanıyan biliyor."

Edirne Valisi Yunus Sezer'in törene katılmasının ardından protokol, belediye önünden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'nda Çelenk Sunumu, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'nın ardından Beyazıt Sansı'nın yazdığı ve bestelediği Kırkpınar Marşı okundu. Kırkpınar Marşını Merhum Beyazıt Sansı'nın oğlu Seven Sansı seslendirdi. Kırkpınar Marşı'nın okunmasının ardından Pehlivanlar mezarlığına geçildi.

Cihan Pehlivanı Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarlarını ziyaret eden kortej burada pehlivanlara dualar okudu, karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Edirne'de karşılandı - Son Dakika

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