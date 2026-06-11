Kırmızı Lale Film Festivali 11. Yılında Sona Erdi - Son Dakika
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Kırmızı Lale Film Festivali 11. Yılında Sona Erdi

11.06.2026 12:47
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Hollanda'da düzenlenen festival, Türk sinemasını uluslararası izleyiciyle buluşturdu.

(İSTANBUL) - Hollanda'da Türk sinemasının en önemli kültür-sanat buluşmalarından biri haline gelen Kırmızı Lale Film Festivali, 11. yılında yoğun katılım, dikkati çeken gösterimler ve uluslararası konukların katılımıyla sona erdi. Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht'te gerçekleştirilen festival, Türk sinemasının güncel örneklerini Avrupa seyircisiyle buluştururken, Avrasya coğrafyasından yapımlara da ev sahipliği yaptı.

Hollanda merkezli Red Tulip Foundation tarafından düzenlenen festival, 10 gün boyunca sinema salonlarını farklı kültürlerden izleyicilerle doldurdu. Altı farklı sinema salonunda gerçekleştirilen gösterimlerde toplam 11 film seyirciyle buluşurken, söyleşiler ve özel etkinlikler festival programına ayrı bir canlılık kattı.

Kırmızı Lale Film Festivali, yalnızca film gösterimlerinden oluşan bir etkinlik olmanın ötesinde, Türk sineması ile Avrupa seyircisi arasında kültürel bir köprü kurma misyonunu sürdürdü. Bu yıl özellikle genç kuşak sinemacıların ve yeni dönem Türk sinemasının öne çıktığı festivalde yönetmen Ozan Yoleri ile oyuncular Ahsen Eroğlu ve Naz Çağla Irmak izleyicilerle bir araya gelerek filmler üzerine söyleşiler gerçekleştirdi.

ALTIN AYI ÖDÜLLÜ "SARI ZARFLAR"IN HOLLANDA PRÖMIYERI

Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan "Sarı Zarflar" filminin Hollanda prömiyeri oldu. Uluslararası festivallerde büyük yankı uyandıran yapımın Hollanda'daki ilk gösteriminin Kırmızı Lale Film Festivali'nde gerçekleştirilmesi, organizasyonun Avrupa sinema çevrelerindeki konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Türk sineması daha önce Metin Erksan'ın "Susuz Yaz", Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" ve Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filmleriyle uluslararası festivallerde önemli başarılara imza atmıştı. "Sarı Zarflar"ın da bu geleneğin yeni halkalarından biri olarak festival programında yer alması sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

AVRASYA SİNEMASI AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

Festivalin kapanış günü Amsterdam'daki Cinema The Pulse salonunda gerçekleştirildi. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'den seçilen filmler gün boyunca seyirciyle buluşurken, etkinlik diplomatik temsilcilerin katılımıyla da uluslararası bir boyut kazandı.

Kapanış programına Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Mammad Ahmadzade, Azerbaycan Kültür Ataşesi Dilara Abbasova ve Kazakistan'ın Lahey Büyükelçisi Akan Rahmetullin katıldı. Festival yönetimi, bu yıl Avrasya ülkelerinden gelen yapımlara daha geniş yer vererek kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"BAŞLANGIÇLAR" İLE KAPANIŞ

Festivalin kapanış filmi olarak yönetmen Ozan Yoleri'nin "Başlangıçlar" filmi gösterildi. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide Yoleri ve filmin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, festival başkanı Mehmet Emin Alkanlar'ın moderatörlüğünde izleyicilerle buluştu. Sinema üretim sürecine ilişkin soruları yanıtlayan ekip, festivalin en yoğun katılımlı etkinliklerinden birine imza attı.

Festival, DJ Mari'nin performansıyla gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle sona erdi. On gün boyunca süren gösterimler ve buluşmalar, Hollanda'daki Türkçe konuşan toplulukların yanı sıra farklı kültürlerden sinemaseverleri de aynı salonda buluşturdu.

TÜRK SİNEMASININ AVRUPA'DAKİ VİTRİNİ

Kurulduğu günden bu yana Türk sinemasının önemli yönetmenlerini, oyuncularını ve yeni yapımlarını Avrupa seyircisiyle buluşturan Kırmızı Lale Film Festivali, 11. yılında da bu misyonunu sürdürdü. Geçmiş yıllarda çok sayıda usta sanatçıyı ağırlayan ve özel ödüllerle sinema emekçilerini onurlandıran festival, Hollanda'daki kültür-sanat takviminin en dikkati çeken etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Stoppen Met Roken Centrum, TPN-E, Cinema The Pulse, de Balie Amsterdam, OBA Amsterdam, Louis Hartlooper Complex ve Natlab'ın katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin organizasyon komitesi, 12. Kırmızı Lale Film Festivali için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Festivalin Mayıs 2027'de yeniden sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırmızı Lale Film Festivali 11. Yılında Sona Erdi - Son Dakika

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