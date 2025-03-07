Kırsal kalkınma destekleri köyden kente göçün önüne geçiyor

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Mersin'de 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, kırsalda yaşayan vatandaşları desteklemeye ve köyden kente göçü önlemeye destek oluyor. Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde hayvancılığı bırakmak zorunda kalan Şaheste Karagöz, proje sayesinde yeniden hayvancılığa başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve 5. yılını tamamlayan 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, kırsalda yaşayan vatandaşların ekonomik olarak kalkınmasını desteklemeye ve bir nebze de olsa köyden kente göçü önlemeye devam ediyor Özellikle küçük aile işletmeleri ile kadınları önceleyen proje kapsamında, bugüne kadar 300 yetiştiriciye 7 bin 500 küçükbaş hayvan ve bin 200 ton yem desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesinin hem hayvancılığı teşvik ettiği hem de yerel ekonomiyi büyüterek üreticilerin hayatına dokunduğu projeden faydalanan 300 yetiştiricinin 156'sını kadınlar oluşturuyor.

"Bu kadar hayvanı kimse kimseye vermiyor"

Büyükşehir Belediyesinin 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, kırsalda yaşayan birçok kadına olduğu gibi Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan Şaheste Karagöz ve ailesine de umut oldu. Geçim sıkıntısı yaşadığı için hayvancılığı bırakmak zorunda kalan Karagöz, Büyükşehir Belediyesinin projesi sayesinde yeniden hayvancılığa başladı. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 24 dişi ve 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan sahibi olan Karagöz ayrıca, hayvanların ilk yıl bakımını kolaylaştırmak için 4 ton da yem desteği aldı.

Ailesinin de geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Karagöz, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı proje desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı. Alo 185 hattı üzerinden başvuru sürecini başlattığını belirten Karagöz, "5 dişi küçükbaş hayvanım vardı. Başvurum onaylandıktan sonra onları incelemeye geldiler. Ahırı ve ortamı uygun gördükten sonra onay verdiler. Büyükşehir Belediyesi, 24 dişi ve 1 de erkek koç verdi. Şimdi 8 kuzum oldu. Bu kadar hayvanı kimse kimseye vermiyor. Hatta insanın babası bile evladına bu kadar hayvan vermez" dedi.

"Destek çıkınca kente göçmekten vazgeçtik"

Yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle doğduğu topraklardan göç etmeyi planlayan ancak Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje ile üretmeye ve geçimini sağlamaya devam eden Karagöz, "Projeye başvurmadan önce eşime, 'eğer bu proje çıkmazsa Mersin'e göçeceğiz. Sigortalı bir işe girip çalışacağım' dedim. Çünkü artık köylünün geliri kalmadı. Bir sezon boyu şeftaliye bakıyorsun, şeftali zamanı geliyor ve para etmiyor. Birkaç yıldır hayvancılıkta para var dedik, o yüzden bu projeye başvurduk. Çıkınca da kente göçmekten vazgeçtik. Bu duruma eşim de çok sevindi. Şimdi bana seve seve yardımcı oluyor. Bu hayvanlar sayesinde şehre göçmekten kurtuldum" diye konuştu.

Projenin imece usulü olmasının faydasına değinen Karagöz, "Bu hayvanlardan, birkaç sene sonra büyük bir sürü elde edebilirim. Biz buralara sabırla geldik, biraz daha sabır lazım. Bu projeler sayesinde çiftçi kalkınır, üretim ve çiftçilik artar" ifadelerini kullandı.

"5 yılda 300 aileye 7 bin 500 küçükbaş hayvan desteğinde bulunduk"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli ziraat teknikeri Şerafettin Aydın da proje ile kırsaldan şehre göçü durdurmayı ve Mersin'deki damızlık hayvan sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Aydın, "Her yıl 60 kişiye 24 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan, 4 ton yem ve aşı hizmeti veriyoruz. 5. yılını tamamladığımız projede, 300 aileye 7 bin 500 küçükbaş hayvan desteğinde bulunduk" diye konuştu. Üreticinin kazanca geçebilmesini beklemek adına, ilk bir yıl hiçbir geri dönüş almadıklarının altını çizen Aydın, "Projemiz sadece hayvan desteğiyle kalmıyor. Bunun esas maliyeti yem ve aşı. Bundan dolayı ilk yıl 4 ton yem ve aşı desteğini biz yapıyoruz. Kısacası, bir yıl boyunca üreticimizin cebinden hiç para çıkmıyor" şeklinde konuştu.

Proje kırsalda istihdamı artırarak yerel ekonomiye katkı sunuyor

Kadın üreticileri teşvik eden ve köyden kente göçü önleyen proje, kırsalda istihdamı artırarak yerel ekonomiye katkı sunuyor. Proje kapsamında, yerli üreticilerin damızlık fazlası hayvanları satın alınarak, hem yeni yetiştiricilere destek veriliyor, hem de kırsal ekonomiye katkı sağlanıyor. 2022 yılında 556, 2023 yılında bin 180 hayvan yetiştiricilerden geri alınırken, 2024 yılında dağıtılacak bin 500 baş hayvan tamamen sahadan toplanarak yeni üreticilere ulaştırıldı. Mersin'in tüm ilçelerinde yürütülen proje kapsamında, üreticilere Güney Karaman koyunu, İvesi koyunu ve kıl keçisi verildi. Proje sürecinde dağıtılan hayvanlardan 8 bin 809 baş yeni doğum gerçekleşti. Hayvanların 1 yıllık aşı hizmetleri de belediye tarafından karşılanarak, sürdürülebilir bir hayvancılık modeli oluşturuldu. Kadın üreticilere öncelik veren projede, bugüne kadar faydalanan 300 yetiştiricinin 156'sını kadınlar oluşturdu. - MERSİN