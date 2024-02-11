AK Parti ve Cumhur İttifakı\'nın Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Yerel

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu sevgi gösterisiyle karşılayan vatandaşlar, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için tam destek sözü verdiler.

Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Serkan Özatıcı, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle birlikte mahalle kırsal mahallelere yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Kabasakız, Bozobası, Beyereli, Tuğlu, Kozluyazı, Tokdemir, Suboğazı, Bedirkent, Güngörge, Uğurca, Çağkuyu, Kızıkkarasakal ve Övündük Mahallesi'ne yapılan ziyaretlerde Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindekiler, mahalle sakinlerinin sevgi gösterileriyle karşılandılar. Özellikle yaşlılar ve çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"Ayrımız, gayrımız olmadan yeniden hizmeti devam ettireceğiz"

Geçmişten günümüze yapılan hizmetlerle memleketin çok iyi durumlara geldiğine dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu, "31 Mart'ta yeni bir mahalli idareler seçimine gidiyoruz. Bu seçimde de Allah'ın izniyle hep birlikte el ele vereceğiz, bu memlekete hizmet etmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok şükür AK Parti Belediyeciliği ile belediyecilik standartları gün geçtikçe yükseldi. Yeterli mi? Yeterli değil. İnsanoğlu, her şeyin en iyisine layık. Daha iyisini yapmak adına biz bu işe talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın prensipleriyle yeniden aday gösterildik. Ayrımız, gayrımız olmadan yeniden hizmeti devam ettireceğiz. Ben, bugün bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün bizler, sizleri dinlemeye geldik"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle bizi bugün misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu seçim bizim de seçimimiz ama bugün daha çok söz hakkı Belediye Başkanımıza ait. Bugün bizler, sizleri dinlemeye geldik. Varsa istekleriniz, sıkıntılarınız, onları dinlemeye geldik. Yerelde çözülecek sorunlar varsa Başkanımız, genelde çözülecek sorunlar varsa da bizler notlarımızı alacağız ve çözüm üretmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"Biz her zaman başkanımızdan memnunuz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yeniden aday gösterilmesinden memnun olduklarını ifade eden Kabasakız Mahalle Muhtarı Mehmet Kiraz, "Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımıza yeniden başarılar diliyorum. Çünkü Başkanımızın gerçekten mahallemize çok güzel hizmetleri var. Biz her zaman Başkanımızdan memnunuz. Yeniden aday gösterilmesinden dolayı da çok mutlu olduk. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde de desteklerimizi sunacağız. Yeniden inşallah kendisini Şehitkamil Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP