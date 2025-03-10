Kırsal Mahallelere Emlak Vergisi Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Kırsal Mahallelere Emlak Vergisi Bilgilendirmesi

Kırsal Mahallelere Emlak Vergisi Bilgilendirmesi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kırsal mahallelerin emlak vergisine tabi olacağı 2026 yılı için bilgilendirme toplantısı düzenledi. 1 Ocak 2026 itibariyle emlak vergisi muafiyeti sona erecek.

10.03.2025 16:36  Güncelleme: 16:39
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2014 yılı Büyükşehir Belediyeleri yasasıyla köy statüsünden kırsal mahalle statüsüne dönen yerleşim yerlerinin 6360 sayılı yasa kapsamında emlak vergisi muafiyeti 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle emlak vergisine tabi olacak olan kırsal mahalleler kapsamında Ulupınar Mahallesi, Kapuzbaşı Mahallesi ve Büyükçakır Mahallesi'nde Emlak vergisi konusunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Bu kapsamda Emlak ve istimlak müdürlüğü 1319 sayılı emlak vergisi kanunu çerçevesinde mahalle muhtarları ile birlikte evlerde tespit çalışması yaparak 2026 yılı için emlak vergisi envanteri oluşturacak.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konuşmasında, "Öncelikle Ramazanı şerifinizi içtenlikle kutlarım. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Devletimizin çıkarmış olduğu bu kanunu siz değerli vatandaşlarımıza bilgilendirmek için buradayız. Büyükşehir yasasıyla köy statüsünden kırsal mahalle statüsüne dönen köylerimizde 1 Ocak 2026 yılı itibarıyla bu kanun yürürlüğe girecek. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzdeki personellerimiz ve mahalle muhtarlarımız bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırsal Mahallelere Emlak Vergisi Bilgilendirmesi - Son Dakika

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