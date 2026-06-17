Kırsalda Bereket Projesi'ne Desteğe Aydın'dan Örnek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırsalda Bereket Projesi'ne Desteğe Aydın'dan Örnek

Kırsalda Bereket Projesi\'ne Desteğe Aydın\'dan Örnek
17.06.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde, 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında 30 düve desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Aydın'ın Çine ilçesinde bir üreticiye 30 baş gebe etçi düve desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalda hayvancılığı geliştirmek ve üretimi artırmak amacıyla yürüttüğü 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Çine ilçesinde üretim yapan Veteriner Hekim Fahri Köse, 30 baş gebe etçi düve almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde üreticiye 25 Angus ve 5 Hereford cinsi olmak üzere toplam 30 baş gebe etçi düve teslim edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet İpçi, destekten yararlanan üretici Fahri Köse'nin işletmesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette proje başvuru süreci, işletmenin mevcut durumu ve üretim kapasitesi değerlendirilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen güncel destekleme programları ile hayvancılığın geleceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, hayvansal üretimin artırılması, kırsalda üreticilerin desteklenmesi ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların önemine dikkat çekildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretime katkı sağlayan ve hayvancılık sektörüne emek veren üreticilerin desteklenmeye devam edileceğini belirterek, proje kapsamında sağlanan düvelerin üreticiye ve ülke hayvancılığına hayırlı olması temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aydın, Yaşam, Yerel, Çine, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırsalda Bereket Projesi'ne Desteğe Aydın'dan Örnek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:07:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kırsalda Bereket Projesi'ne Desteğe Aydın'dan Örnek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.