Kırsaldaki Gençler Antalya'yı Geziyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği gezilerle ilçelerin kırsal mahallelerindeki gençleri, Antalya ile tanıştırıyor. "Gençler Geziyor" projesi kapsamında Korkuteli Büyükköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 100 öğrenci Tünektepe Teleferik, Antalyaspor Stadı ve müzeleri gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği "Gençler Geziyor" projesi kapsamında düzenlenen gezi programında Korkuteli Büyükköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 100 öğrencinin ilk durağı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri oldu.

İLK KEZ TELEFERİĞE BİNDİLER

Öğrenciler ilk defa teleferiğe binmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Tünektepe'den Antalya'nın kuş bakışı manzarasını izleyen gençler, dürbünden kentin güzelliklerine yakından baktı. Teleferik gezisinin ardından gençler Antalyaspor Stadı'nı gezdi. Öğrenciler daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Oyuncak Müzesi ve Deniz Biyoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, keyifli vakit geçirdi. Öğrenciler, Antalya gezisi boyunca hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"TELEFERİĞE BİNDİK VE ÇOK MUTLU OLDUM"

Büyükköy İlkokulu öğrencisi Mediha Ataç, daha önce Tünektepe Teleferik ve Sosyal tesislerine gelmediğini söyleyerek "İlk defa bu gezi sayesinde Tünektepe'ye geldim. Teleferiğe bindik ve çok mutlu oldum. Bize sağlanan bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Korkuteli'ne dönen öğrenciler daha sonra yazdıkları mektuplarla, bu imkanı sağladığı ieçin Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkürlerini dile getirdi.