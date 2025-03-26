Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Kırşehir \'Aile Çalıştayı\'na ev sahipliği yaptı

Kırşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz geleceğimiz' sloganıyla Aile Çalıştayı düzenlendi.

26.03.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz geleceğimiz' sloganıyla Aile Çalıştayı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında Valiliğin koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan bilgilendirme yaptı. Toplantıda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Aile Yılı'nın ailenin güçlendirilmesi ve korunması adına büyük bir adım olduğunu söyledi.

Programda aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, aile tanımının netliği, kültür, gelenekler, ahlaki değerlerin nesillere aktarımı konularına değinildi. Ayrıca teknolojik gelişmelerin getirdiği dijital bağımlılık, bireyler arasındaki iletişimin azalması, tüketim odaklı yaşam anlayışının insanları yalnızlaştırmasıyla birlikte kültürel ve ahlaki değerlerin bilinçli veya bilinçsiz şekilde yozlaştırılmaya çalışılması üzerine de konuşmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Aile Yılı çalışmalarıyla aileyi merkeze alan politikalarla sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, aile bireyleri arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve toplumda aile bilincinin artırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:34:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir 'Aile Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement