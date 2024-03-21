Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, dün akşam Ahievran Mahallesi sakinleriyle buluşarak, göreve geldikten sonra hayata geçirdikleri proje ve hizmetleri anlattı.
5 yılda yaşama geçirilen hizmetleri anlatmak üzere Ahievran Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ekicioğlu, halkla görüş alışverişinde bulunarak projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Belediyenin asli görevleriyle birlikte, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olan plan ve programları, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirten Ekicioğlu, "Kırşehir'i Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız yaptık" dedi.
Son Dakika › Yerel › Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahievran Mahallesi'nde hizmetleri anlattı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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