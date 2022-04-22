Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le İftar Programına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le İftar Programına Katıldı

22.04.2022 09:35
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le İftar Programına Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le Cacabey Meydanı’ndaki iftar sofrasında Kırşehirliler'le buluştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Cacabey Meydanı'ndaki iftar sofrasında Kırşehirliler'le buluştu.

Bakan Ekicioğlu, iftar programına CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen'le birlikte katıldı.

İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen iftar programı sonrası konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bu engelleri aşma konusunda bizlere yardımları dokunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada, Kırşehir Belediyesi'nin Millet İttifakı'nda kazanıldığı bir dönemde çöp konteynırının üzerinde konuşmaktan şimdi Belediye Başkanımızla birlikte Cacabey Meydanı'nda birlikte konuşmaya kadar geldik" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise iftar programına ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada şunları söyledi:

"2 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk orucun tutulmasıyla başlan Ramazan Ayı nedeniyle bu akşam Cacabey Meydanı'nda yeryüzü sofrasında bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadık.

Kırşehirli hemşehrilerimiz ve tüm İslam dünyası ile birlikte 'Hoş Geldin' diyerek karşıladığımız ve sonlarına yaklaştığımız Ramazan ayı sadece bir oruç ayı, sadece bir nefis terbiyesi ayı değildir.

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışın sağlanması, anaların daha fazla ağlamaması için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesi dileğinde bulunduğumuz bu ay, kötü sözden arınma, yetim hakkına el uzatmama, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve kucaklaşarak bayram ettiğimiz bir aydır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kırşehir'imizde aynı sofrayı paylaştığımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e tekrar hoşgeldiniz diyor, iftar sofrasına katılan tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

YORUMLAR
500
Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için Vatandaş 'HDP ile iş birliği yapmayın' dedi! Akşener'in cevabı net oldu Vatandaş 'HDP ile iş birliği yapmayın' dedi! Akşener'in cevabı net oldu

Selahattin Ekicioğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le İftar Programına Katıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
09:18 Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı?
09:07 Survivor All Star'da yarışmacılara şok! Takımlar sil baştan oluşturuldu
03:49 Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemek istiyor: Bunu gündemden düşürelim
09:03 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı?
08:53 Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp
08:49 22 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:39 22 Nisan'da güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:25 Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım
08:15 Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 09:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le İftar Programına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement