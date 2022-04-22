Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le İftar Programına Katıldı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Cacabey Meydanı'ndaki iftar sofrasında Kırşehirliler'le buluştu.

Bakan Ekicioğlu, iftar programına CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen'le birlikte katıldı.

İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen iftar programı sonrası konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bu engelleri aşma konusunda bizlere yardımları dokunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada, Kırşehir Belediyesi'nin Millet İttifakı'nda kazanıldığı bir dönemde çöp konteynırının üzerinde konuşmaktan şimdi Belediye Başkanımızla birlikte Cacabey Meydanı'nda birlikte konuşmaya kadar geldik" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise iftar programına ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada şunları söyledi:

"2 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk orucun tutulmasıyla başlan Ramazan Ayı nedeniyle bu akşam Cacabey Meydanı'nda yeryüzü sofrasında bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadık.

Kırşehirli hemşehrilerimiz ve tüm İslam dünyası ile birlikte 'Hoş Geldin' diyerek karşıladığımız ve sonlarına yaklaştığımız Ramazan ayı sadece bir oruç ayı, sadece bir nefis terbiyesi ayı değildir.

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışın sağlanması, anaların daha fazla ağlamaması için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesi dileğinde bulunduğumuz bu ay, kötü sözden arınma, yetim hakkına el uzatmama, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve kucaklaşarak bayram ettiğimiz bir aydır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kırşehir'imizde aynı sofrayı paylaştığımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e tekrar hoşgeldiniz diyor, iftar sofrasına katılan tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."