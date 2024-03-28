Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, mahallelerdeki çalışmaları anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluştu, şehrin 14 mahallesinde yaptıkları çalışmaları anlattı.
Belediye Başkanı Ekicioğlu, önce Yenice Mahallesi'nde ardından da Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluştu.
CHP İl Başkanı Baran Genç ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile mahalle halkına yapmış oldukları çalışmaları anlatan Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak tüm mahallelere eşit oranda hizmet verdiklerini ve bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
Kırşehir Belediyesi olarak, kentte ortak akıl yürüterek yapılacak çalışmaları belirlediklerini aktaran Ekicioğlu, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Belediyenin yol, su, kaldırım, park, temizlik vs. asli görevleriyle birlikte, kentin sosyal dokusunun da gelişmesi noktasında birçok etkinliğe imza attığını söyleyen Başkan Ekicioğlu, Kırşehir'deki 'sosyal demokrat belediyecilik' anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve bundan sonra da örnek olmaya devem edeceğini belirtti.
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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