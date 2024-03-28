Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, mahallelerdeki çalışmaları anlattı

Yerel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluştu, şehrin 14 mahallesinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, önce Yenice Mahallesi'nde ardından da Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluştu.

CHP İl Başkanı Baran Genç ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile mahalle halkına yapmış oldukları çalışmaları anlatan Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak tüm mahallelere eşit oranda hizmet verdiklerini ve bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kırşehir Belediyesi olarak, kentte ortak akıl yürüterek yapılacak çalışmaları belirlediklerini aktaran Ekicioğlu, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Belediyenin yol, su, kaldırım, park, temizlik vs. asli görevleriyle birlikte, kentin sosyal dokusunun da gelişmesi noktasında birçok etkinliğe imza attığını söyleyen Başkan Ekicioğlu, Kırşehir'deki 'sosyal demokrat belediyecilik' anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve bundan sonra da örnek olmaya devem edeceğini belirtti.