Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, sosyal politikaları anlattı - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, sosyal politikaları anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi'nde izledikleri sosyal politikayı anlattı. Başkan Ekicioğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve insan ve toplum odaklı projeler ürettiklerini belirtti. Ayrıca, söz verdikleri projelerin yüzde 80'ini tamamladıklarını ve önümüzdeki dönemde istihdama ve üretime yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.

05.03.2024 09:44  Güncelleme: 10:19
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi'nde izledikleri sosyal politikayı anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi'nin Şubat 2024 tarihli 159. sayısında belediye olarak izledikleri sosyal politikanın ayrıntılarını paylaştı. Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"İNSAN VE TOPLUM ODAKLI PROJELER ÜRETİYORUZ"

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Sosyal politikalarımızda önceliğimiz her zaman vatandaşlar. İnsan ve toplum odaklı projeler üretiyoruz. Vatandaşlarla sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ortak akılla projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Adil ve şeffaf belediyecilik anlayışını benimsedik. Kırşehir'in daha yaşanabilir bir kent olması için çaba sarf ettik, birçok projeyi hayata geçirdik (kültür-sanat etkinlikleri, ulaşım, sosyal yaşam alanları, kreşler, kültür evleri, aile yaşam merkezi, gençlik merkezleri, güneş enerjisi santralleri, engelli dayanışma merkezi, engelsiz hizmet aracı, kadın dostu kent projesi, Kır-Köy Kampüsü, revizyon imar planları, 'Benim Şehrin Benim Fikrim' projesi vb.).

"SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİN YÜZDE 80'İNİ TAMAMLADIK"

Göreve başladığımızda Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biriydik, şeffaf yönetim anlayışıyla, tasarruf tedbirleriyle borcu neredeyse sıfırladık. Söz verdiğimiz projelerin yüzde 80'ini tamamladık.

"İSTİHDAMA VE ÜRETİME YÖNELİK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde kentimizin dokusuna uygun olacak şekilde hazırladığımız tramvay projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tarımı, sanayiyi geliştirmek için istihdama ve üretime yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Kentimizin sosyal ve ekonomik yapısını geliştirecek projeleri hayata geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, sosyal politikaları anlattı - Son Dakika

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