Kırşehir Belediye Başkanı Kış Konseri\'ne Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Musiki Cemiyeti'nin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Kış Konseri'ne katıldı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği üzere; Kırşehir Belediyesi olarak, tarih ve kültür şehri Kırşehir'in Anadolu'nun ortasında gerek hayata geçirdiği projelerle gerekse de kültür sanat alanındaki faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Müziğin Başkenti olan şirin Kırşehir'imizde bu alanda yapılan tüm programlara da katkı sunmaya devam ediyoruz.

Biz Kırşehir Belediyesi olarak, tarihsel ve kültürel mirasımızın kayıt altına alınıp, gelecek kuşaklarımıza özgün bir şekilde aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda kültür sanat alanında yapılan faaliyetleri de önemsiyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Müzik alanında dahil olan ilk şehir olmamızın sorumluluğuyla, taahhütlerimizi yerine getirerek yeni programları da hiç ara vermeden hayata geçiriyoruz.

Kırşehir Musiki Cemiyeti'ne, bu akşamki Kış Konseri'nde bu güzel şarkıları bizlere dinlettikleri için teşekkür ediyor; Konserinin hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyorum."

Program bitiminde plaket takdimi gerçekleştirildi.