Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Yerel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP\'nin Aday Tanıtım Toplantısı\'na katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP'nin düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve toplu fotoğraf verdi.

19.02.2024 09:36  Güncelleme: 09:40
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP'nin dün Ankara'da düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

CHP, dün Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği ve aralarında Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da bulunduğu belediye başkan adaylarını tanıttı.

Belediye başkan adaylarının isimlerinin anons edilmeye başlamasıyla birlikte Kırşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte toplu fotoğraf verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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