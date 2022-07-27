Kırşehir Belediyesi Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kentin farklı noktalarında; yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başkan Ekicioğlu, amaçlarının kentte girilmemiş cadde ve tamamlanmamış yol bırakmamak olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Biz göreve geldiğimizde, Kırşehir'in daha yaşanılır ve daha modern bir şehir olması için tüm ekiplerimizle birlikte hemşehrilerimizle de sürekli istişarede bulunarak çalışacağımıza söz verdik. Geçen üç yıl içerisinde birçok projemizi hayata geçirdik ve her türlü engellemelere ve zorlamalara karşı da halkımızdan aldığımız destekle yeni projelere imza attık.

Daha önce de söylediğimiz gibi son haftalarda projelerimiz dahilinde mahalle ve caddelerimizdeki yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını hızlandırdık. Yapılan çalışmalarımızın gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de basınımız aracılığıyla halkımızla anında paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz.

Biz Kırşehir Belediyesi olarak her zaman şeffaflıktan yana olduk ve bundan sonrası için de yapacağımız bütün çalışmalarımızda şeffaf olmayı sürdüreceğiz.

Eski Buğday Pazarı civarındaki yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından, Yenice Mahallesi Kapıcı Camii Arkası 175 ve 176. sokaklardaki asfalt hazırlık çalışması ile Aşıkpaşa Mahallesindeki (Cumartesi Pazaryeri altı) sert zemin çalışmasını başlattık. Bununla birlikte Pazar Yeri'nden Terme Hotel'e kadar; oradan da Dinekbağı Köprüsü'ne kadar uzanan alanda Hemzemin otopark, yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.

Yine Nasuhdede Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü civarı yol çalışmalarımızı da başlatmış bulunuyoruz. Mahalle çalışmalarımız öncesinde ve devamında gerek mahalle muhtarlarımızla gerekse de mahallelilerimizle bilgi alışverişinde bulunarak çalışmalarımızla ilgili bilgi veriyoruz.

Asfalt konusunda daha önceden de söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Çalışmalarımızı başlatmadan önce halkımızla da bilgi alışverişinde bulunarak onların istek, beklenti ve önerilerini dikkate alıyoruz.

Şehrimizde girilmemiş cadde ve tamamlanmamış yol bırakmayacağız dedik. Amacımız en kısa sürede kaliteli bir yol kaldırım ağına şehrimizi kavuşturmaktır.

Şu unutulmasın ki Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır. Bundan sonra da tüm gücümüzle söz verdiğimiz çalışmalarımızı tamamlamak için çalışacağız."