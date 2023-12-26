Kırşehir Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı

Kış mevsiminin başlaması ve havanın soğumasıyla birlikte Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, mevsim şartlarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Kırşehir Belediyesi, iş makineleri ve ekipleriyle, kış mevsiminin beraberinde getirebileceği ulaşım sıkıntılarını bertaraf edebilmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermeye hazır olan karla mücadele ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamamaları için tuzlama araçları, kar bıçaklı kamyon, kepçe, kamyon, greyder ve kaldırım temizleme (kar püskürtme) araçlarıyla birlikte anında müdahaleye hazır bir konumda bekliyor.

Muhtemel kar yağışlarıyla birlikte şehir içinde rampa ve yollara anında müdahale edecek olan ekiplerimiz halkımızın ulaşımının aksamaması için var güçleriyle çalışmaya hazır bir konumda bekliyor.

Biz, Kırşehir Belediyesi olarak her türlü hava koşullarını dikkate alarak önceden önlemlerimizi aldık. Kar koşulları kapsamında 650 ton saf tuz olmak üzere; agrega ile karıştırıldığında 2 Bin ton tuz stokuyla anında müdahaleye hazırız.

Tüm Kırşehirli hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu bir kış geçirmelerini diliyorum."