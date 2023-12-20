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Kırşehir Belediyesi, Park ve Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi, Park ve Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi, kent genelinde park ve yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırşehir Belediyesi, Park ve Yol Çalışmalarına Devam Ediyor
20.12.2023 - 09:59,
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Kırşehir Belediyesi, kent genelinde park ve yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Sağlık Meslek Lisesi üzerindeki (Eski Borsa Okulu Üstü) sert zemin ve park alanı çalışmasının tamamlanmasının ardından Kervansaray Mahallesi (Hastane Arkası) Şehit Yasin Gevrek Caddesi'nde Park çalışmasına başlandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çalışmalara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehrimizin her yerindeyiz ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Daha önce Kervansaray Mahallesi'nde, eski Karayolları'nın arkası ile Şehit Yasin Gevrek Caddesi arasında yeni bir ana arter, otopark ve park alanı oluşturmuştuk. Söz konusu alandaki ara yolların tamamını ise kilitli parke yaparak mahallemizin tamamı elden geçirmiş oluyoruz. Böylelikle mahallemizi yepyeni bir görünüme kavuşturuyoruz.

Biz Kırşehir Belediyesi olarak Hemhehrilerimizin beklentileri doğrultusunda yol ve park çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Şehir genelinde daha önce girilmemiş olan her yerde tüm yollar, asfalt, kilitli parke ve parkları yaparak daha yaşanılır bir şehir için tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek."

Kaynak: ANKA
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