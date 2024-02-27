Kırşehir Belediyesi Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'ne ev sahipliği yaptı

Kırşehir Belediyesi Yeşilçam Film Müzikleri Konseri\'ne ev sahipliği yaptı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Korosu tarafından hazırlanan Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'ne katıldı. Konser, Kırşehirli müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

27.02.2024 09:15  Güncelleme: 09:18
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Korosu tarafından hazırlanan Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'ne katıldı. Hafızalara kazınan Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodileri ile Kırşehirli müzikseverleri buluşturan konser yoğun ilgi gördü.

Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'nin 3'üncüsü dün akşam Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yoğun bir katılımda gerçekleştirildi.

Yeşilçam film müziklerinin, Özgür Taşkın'ın şefliğinde, Kırşehir Belediyesi Korosu tarafından seslendirildiği konsere CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte katılan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak, kültür sanat alanında yapmış olduğumuz faaliyetlerle çağdaş bir kentin belleğinde ve kültür dokusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere Yeşilçam Film Müzikleri Konserinin ikincisini geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleştirmiş ve çok yoğun bir ilgi ile karşılaşmıştık.

Bu yıl yine Kırşehir Belediyesi Koromuzun, tüm halkımızın gönüllerinde taht kuran Yeşilçam Filmlerinin Müzikleriyle bizleri buluşturması da ayrı bir güzelliği yansıtıyor.

Müziğin Başkenti Kırşehir'de, Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olmasıyla birlikte üzerlerimize düşen sorumluluk bilinciyle bu tür programlara devam ederek taahhütlerimizi de yerine getiriyoruz.

Tarih ve kültür şehri şirin Kırşehir'imiz, Anadolu'nun ortasında tüm ülkeye ve dünyaya kültür-sanat alanında da sesini duyuruyor olması hepimiz için bir gurur kaynağı. Biz, göreve geldiğimizden beri Kırşehir'in hem ekonomik hem de sosyal-kültürel alanda gelişimi noktasında paydaşlarımızla da istişarelerde bulunarak dayanışma halinde bir dizi program ve etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak ortalamada günde iki programı hayata geçiriyor ve yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Programın hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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