Kırşehir Belediyesi Yeşilçam Film Müzikleri Konseri\'ne ev sahipliği yaptı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Korosu tarafından hazırlanan Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'ne katıldı. Hafızalara kazınan Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodileri ile Kırşehirli müzikseverleri buluşturan konser yoğun ilgi gördü.
Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'nin 3'üncüsü dün akşam Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yoğun bir katılımda gerçekleştirildi.
Yeşilçam film müziklerinin, Özgür Taşkın'ın şefliğinde, Kırşehir Belediyesi Korosu tarafından seslendirildiği konsere CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte katılan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:
"Kırşehir Belediyesi olarak, kültür sanat alanında yapmış olduğumuz faaliyetlerle çağdaş bir kentin belleğinde ve kültür dokusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere Yeşilçam Film Müzikleri Konserinin ikincisini geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleştirmiş ve çok yoğun bir ilgi ile karşılaşmıştık.
Bu yıl yine Kırşehir Belediyesi Koromuzun, tüm halkımızın gönüllerinde taht kuran Yeşilçam Filmlerinin Müzikleriyle bizleri buluşturması da ayrı bir güzelliği yansıtıyor.
Müziğin Başkenti Kırşehir'de, Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olmasıyla birlikte üzerlerimize düşen sorumluluk bilinciyle bu tür programlara devam ederek taahhütlerimizi de yerine getiriyoruz.
Tarih ve kültür şehri şirin Kırşehir'imiz, Anadolu'nun ortasında tüm ülkeye ve dünyaya kültür-sanat alanında da sesini duyuruyor olması hepimiz için bir gurur kaynağı. Biz, göreve geldiğimizden beri Kırşehir'in hem ekonomik hem de sosyal-kültürel alanda gelişimi noktasında paydaşlarımızla da istişarelerde bulunarak dayanışma halinde bir dizi program ve etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak ortalamada günde iki programı hayata geçiriyor ve yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Programın hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyorum."
Son Dakika › Yerel › Kırşehir Belediyesi Yeşilçam Film Müzikleri Konseri'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin gözde iki futbolcusu Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in, Bağdat Caddesi kombinleri sosyal medyada çok konuşuldu.
TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camisi, 1708-1711 yılları arasında yapılmış olup hala ibadete açıktır. Caminin üst katına çıkan merdivenler, dik ve dar yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken merdivenler, camiye ayrı bir hava katmaktadır.
İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney, hakimlikteki ifadesinde "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor?" dedi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Savacı'nın vefatının ardından ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.
Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Maçta Carlos Vinicius'un hakeme küfür etmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vinicius'un ceza alıp almayacağı ise Futbol Disiplin Talimatı'na göre belirlenecek.
Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evlenecekleri beklenen çiftin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?