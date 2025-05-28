Kırşehir'de 1 kaymakam ve 1 vali yardımcısı değişti

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararlarına göre Kırşehir'de 1 vali yardımcısı ve 1 kaymakamın görev yeri değiştirildi.

28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, 128 vali yardımcısı ve 224 kaymakamın görev yeri değişti. Bu kapsamda Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, Bolu Vali Yardımcılığı görevine atanırken, yerine Bolu Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz getirildi.

Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan Kaymakam Nurullah Kaya, Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atandı. Kaya'nın yerine ise Çorum'un Alaca ilçesinde görev yapan Kaymakam Engin Tok getirildi. - KIRŞEHİR