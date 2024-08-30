Kırşehir\'de Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı\'nın \'Komando Marşı\' performansı ilgi gördü

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Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından söylenen 'Komando Marşı' ilgi gördü.

Cacabey Meydanı'nda Atatürk'ün anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, Ankara Caddesinde yer alan Valilik Binası önünde devam etti. Törende; Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ekipleri 'Komando Marşı' okudu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda 30 Ağustos Zafer Bayramının önemi katılımcılara anlatıldı. Askeri birliklerin gösterileri ve öğrenci topluluklarının dansları şehir protokolü ve halk tarafından ilgiyle izlendi.

Düzenlenen program; resmi geçit törenin ardından son buldu. - KIRŞEHİR