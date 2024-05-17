Kırşehir'de 'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü anıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de 'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü anıldı

Kırşehir\'de \'Ahi Baba\' Mustafa Karagüllü anıldı

Kırşehir'de 6 yıl önce vefat eden ve şehirde 'Ahi Baba' mahlasıyla bilinen Mustafa Karagüllü, mezarı başında düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı. Etkinlikte konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Karagüllü'nün Ahilik kültürünün tanınmasına ciddi katkıları olduğunu belirtti. Karagüllü'nün eşi İsmet Karagüllü ise eşinin düzenli bir hayata sahip olmasının ve itibarını korumasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Programda mezara karanfil bırakıldıktan sonra misafirlere Ahi helvası ikramı yapıldı. Anma etkinliğine CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Bahamettin Öztürk, Karaagüllü ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

17.05.2024 13:22
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Kırşehir'de 6 yıl önce vefat eden ve şehirde 'Ahi Baba' mahlasıyla bilinen Mustafa Karagüllü mezarı başında anıldı.

Medrese Mahallesi'nde bulunan Kümbetaltı Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, merhum Mustafa Karagüllü'nün yaşantısı ve anlatımlarıyla Türkiye'ye Ahiliğin tanınmasında ciddi katkıları olduğunu söyledi. Merhum Karagüllü'nün eşi İsmet Karagüllü ise; eşinin düzenli bir hayata sahip olduğunu ve öldükten sonra da itibarını korumasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Programda mezara karanfil bırakıldıktan sonra misafirlere Ahi helvası ikramı yapıldı.

Mustafa Karagüllü, 'Ahiliğin başkenti' olarak bilinen Kırşehir'de, yaklaşık 35 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Anma etkinliğine CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Karaagüllü ailesi ve çok sayıda seveni katıldı - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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