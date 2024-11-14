Kırşehir\'de Atatürk Portresi Krizi: Ressam Tablosunu Geri Aldı

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Kırşehir'de Cumhuriyetin 100. yılında belediye tarafından alınarak sergilenen Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki portresinin 1 yıl boyunca ödemesinin yapılmadığını belirten ressam emekli Astsubay Badahır Altıok, belediyeden portresini geri aldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ne giderek portreyi alan ressam emekli Astsubay Badahır Altıok, belediye yetkililerinin kültür merkezinde üzerine yüründüğünü öne sürdü. Altıok açıklamasında, "Dün akşamki tehditvari söylemlerinden sonra resmime zarar gelmesin diye almak zorunda kaldım. Resmimi evime getirdim ve içim rahat" dedi.

"Yapılanları yakıştıramadım"

Kırşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları için aldığı portre konusunda kaosa dönüşen süreçle ilgili kendisine yapılanları yakıştıramadığını belirten Altıok, "Belediye başkanı ve yardımcılarının bu şekilde davranması beni üzdü. Sabah resmimi alırken 10-15 kişi beni tek bularak üzerime yürüdü. Resmimin arkasında yer alan menteşeleri için çıkarttığım tornavidamla bana saldırıyor gibi tehditvari söylemlerde bulundular. Güvenlikçileri üzerime göndererek 'Atın dışarı' gibi söylemler oldu" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödemenin yapılarak belediyeye tablonun hediye edileceği bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını fakat bu söylemi sanki söylememişler gibi aktardıklarını belirten Altıok, "Daha önce söyledikleri 'TSO yolu, ihale yolu ya da mezatta resmini satarız söylemlerini ispat edebilir misin?' diye konuşuyorlar. Söylemlerini inkar ediyorlar. Benim sizlerin resmimi satmanıza ihtiyacım da yok zaten" dedi.

Kargo aracı yetkilisi Kasım Öksüz ise uzun yıllardır eşya taşımacılığı yaptığını ve kendisinin ilk kez paha biçilmez bir tabloyu taşıdığını belirtti. - KIRŞEHİR