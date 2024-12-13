Kırşehir'de Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir'de Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede

Kırşehir\'de Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede

50 yıllık ustanın mesleği çırak bulamaması nedeniyle tehlikeye girdi. Oğlu ise ona destek oluyor.

13.12.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 50 yıldan fazla süredir ayakkabı tamiratı yapan ve oğlundan başka çırak çıkaramayan Cuma Şenlik, mesleğinin devamını sağlamak için çırak bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Oğlunun mesleğini öğrenmesinin gururunu yaşayan ve mesleğinin devamını sağlayacak oğlundan başka çırak yetiştiremeyen Cuma Şenlik, oğlunun çocukluk döneminden itibaren mesleğini öğrendiğini söyledi. Bir fabrikada uzun süre mühendis olarak çalışan Cuma Şenlik'in oğlu Ayvaz Şenlik, babasının mesleği olan ayakkabı tamirciliğinde mesleği yaşatmaya çalışıyor. Şenlik, "Oğlumun ustası benim benim yanımda zorlanıyor. Ben de kendisini ara ara kontrol ediyorum ve zorlandığı noktalarda ona yardımcı oluyorum. Çırak bulamıyoruz. Mesleğimizin devamı için de çırak yetişmiyor. Oğlum mesleğimi öğrendi, okudu ve mühendis oldu. Bir süre ara vermişti ama yeniden geldi" dedi.

Babasıyla zaman zaman birlikte çalışan Şenlik, eksik kaldığı noktalarda babasının tecrübelerinden faydalanıyor. Baba ile oğul, geçmişin zanaatkarlık geleneğini yaşatmaya çalışırken bir yandan da modern dünya ayakkabıcılığını sürdürme çabası içerisinde çalışıyor. Babasından öğrendiği mesleğini devam ettiren ve 22 yıl bir fabrikada Ayvaz Şenlik ise, "22 yıl fabrikada çalıştım. Çocukluğumda bizi babam yetiştirdi. Benim de eksik kaldığım noktalar oluyor. O zamanlarda babamdan destek alıyorum" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’ndeki fotoğrafları ortaya çıktı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
17:10 Rusya, Suriye’den tamamen çekiliyor Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.