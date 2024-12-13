Kırşehir\'de Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede

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Kırşehir'de 50 yıldan fazla süredir ayakkabı tamiratı yapan ve oğlundan başka çırak çıkaramayan Cuma Şenlik, mesleğinin devamını sağlamak için çırak bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Oğlunun mesleğini öğrenmesinin gururunu yaşayan ve mesleğinin devamını sağlayacak oğlundan başka çırak yetiştiremeyen Cuma Şenlik, oğlunun çocukluk döneminden itibaren mesleğini öğrendiğini söyledi. Bir fabrikada uzun süre mühendis olarak çalışan Cuma Şenlik'in oğlu Ayvaz Şenlik, babasının mesleği olan ayakkabı tamirciliğinde mesleği yaşatmaya çalışıyor. Şenlik, "Oğlumun ustası benim benim yanımda zorlanıyor. Ben de kendisini ara ara kontrol ediyorum ve zorlandığı noktalarda ona yardımcı oluyorum. Çırak bulamıyoruz. Mesleğimizin devamı için de çırak yetişmiyor. Oğlum mesleğimi öğrendi, okudu ve mühendis oldu. Bir süre ara vermişti ama yeniden geldi" dedi.

Babasıyla zaman zaman birlikte çalışan Şenlik, eksik kaldığı noktalarda babasının tecrübelerinden faydalanıyor. Baba ile oğul, geçmişin zanaatkarlık geleneğini yaşatmaya çalışırken bir yandan da modern dünya ayakkabıcılığını sürdürme çabası içerisinde çalışıyor. Babasından öğrendiği mesleğini devam ettiren ve 22 yıl bir fabrikada Ayvaz Şenlik ise, "22 yıl fabrikada çalıştım. Çocukluğumda bizi babam yetiştirdi. Benim de eksik kaldığım noktalar oluyor. O zamanlarda babamdan destek alıyorum" diye konuştu. - KIRŞEHİR