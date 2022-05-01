Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti

01.05.2022 15:11
Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti

Ramazan Bayramı nedeniyle Vali İbrahim Akın ve il protokolü Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle Vali İbrahim Akın ve il protokolü Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret etti.

Okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı duanın ardından Vali Akın ve il protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Vali İbrahim Akın, şehitlik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Milletimiz kültüründe ve inancında yer alan bütün zenginlikleri bayramlarda ortaya koymaktadır. Milletimiz yoksullara, yaşlılara, kimsesizlere, hastalara, aziz şehitlerimizin ailelerine gönül kapılarını sonuna kadar açarak bayram sevincini hep birlikte yaşamaktadır. Bayramlar dargınların barıştığı, insanların kardeşçe kucaklaştığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği ve toplumsal huzurumuzun arttığı özel günlerdir" dedi.

Şehitlik ziyaretine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, daire müdürleri, şehit ve gazi dernekleri başkanları ile şehit yakınları katıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti
Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti
Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti
Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti

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Ramazan Bayramı, İbrahim Akın, Bayram, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırşehir'de bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti - Son Dakika


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