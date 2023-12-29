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Kırşehir'de Gönüllü Kadınlar Filistinli Çocuklar İçin Eşofman Örüyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Gönüllü Kadınlar Filistinli Çocuklar İçin Eşofman Örüyor

Kırşehir'deki halk eğitim merkezinde gönüllü kadınlar, Filistinli savaş mağduru çocuklar için eşofman örüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen eşofman takımları ve maskeler, Gazze'deki çocuklara ulaştırılacak.

Kırşehir\'de Gönüllü Kadınlar Filistinli Çocuklar İçin Eşofman Örüyor
29.12.2023 - 15:25,  Güncelleme: 15:28
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Kırşehir'de, halk eğitim merkezindeki gönüllü kadınlar, Filistinli savaş mağduru çocuklar üşümesin diye eşofman örüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde gönüllü kursiyerler, Filistin'deki çocuklar için üretim yaptı. Akpınar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kantar, Gazze'deki çocuklar için gönüllü kursiyerlerle üretim ve paketlemeleri tamamladıklarını söyleyerek, "1 haftalık süre içinde 120 çocuk eşofman takımını tamamladık, bin maskemizi de ürettik, çalışmamız devam ediyor" dedi. Usta öğretici Şenay Tursun ise, kumaşları temin edip 4, 5, 8 ve 11 yaş ölçülere göre kesimlerini yaparak eşofmanların dikimine başladıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 15 kişiyle bu çalışmayı yapıyoruz ve hepsi gönüllü olarak bize destek oldular. Kendileri gelip, 'Bizde yapmak istiyoruz' dediler. Allah'ın izniyle az kaldı bitireceğiz. Evlerinde eşlerini, çocuklarını, hatta işlerini de bırakıp fedakarlık yaparak bize destek oldular. Gönüllü hanımlarla beraber maddiyatın dışında bizde bir şeyler üreterek yapmak istedik." diye konuştu.

Gönüllü kursiyerler ise çocuklara faydalarının dokunması için gönüllü çalıştıklarını ve üretim yaparken keyif aldıklarını belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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