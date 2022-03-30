Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama - Son Dakika
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Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama

30.03.2022 18:12

- Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama Kırşehir'de hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık çalışanları için sendikalar tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

- Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama

KIRŞEHİR - Kırşehir'de hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık çalışanları için sendikalar tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sendika üyeleri, sağlıkta şiddetin son bulması için çağrı yaptı. Sendika temsilcileri, tek tek ve ortak açıklamalarda bulunarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

Hekim-Sen Şube Başkanı Erol Şekerci, hekimler ve sağlık çalışanlarına karşı olan nefretin sosyologlarca araştırılmasını istedi. Şekerci, "Pandeminin başından bu yana gecesini gündüzüne katan, hastalarının sağlığı için izin dahi almadan çalışan ve hastasını tüm müdahaleleri yapmasına rağmen kurtaramayan Dr. Avşar Zerman ve mesai arkadaşları darp edildi. Her gün işimize gelirken sıra bana mı geldi kaygısı taşımak istemiyoruz" dedi.

(EÖ-AG-EZG-AŞ-Y)

Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama
Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama
Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sendikalar, Kırşehir, Sendika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama - Son Dakika
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