Kırşehir'de İmar ve Toprak Koruma Kanununa muhalefet edenlere 50 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir'de İmar ve Toprak Koruma Kanununa muhalefet edenlere 50 milyon lira ceza kesildi

Kırşehir\'de İmar ve Toprak Koruma Kanununa muhalefet edenlere 50 milyon lira ceza kesildi

Kırşehir'de tarım arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle İmar ve Toprak Koruma Kanununa muhalefet edenlere yaklaşık 50 milyon lira ceza kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, korunması gereken tarım arazilerinin sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla kullanılması için yasal işlemleri sürdürüyor.

02.07.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, İmar ve Toprak Koruma Kanununa muhalefet edenlere yaklaşık 50 milyon lira ceza kesildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini il genelinde sürdürüyor. Şehirde tarım arazilerinin aykırı kullanımıyla ilgili 'İmar Toprak Koruma Kanununa Muhalefetten' kamu alanları da dahil yaklaşık 50 milyon lira ceza kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir tarım uygulanmalarının sağlanması amacıyla amacı dışında kullanılan izinsiz yapıları tespit ederek sorumlular hakkında yasal işlemleri devam ettiriliyor.

Cezaların ana amacında toprağın korunması ve kanuna muhalefetin önüne geçilmesi oluşturuyor. Ayrıca kanuna muhalefet konusuyla ilgili de belediye ve diğer kamu kurumlarıyla ilgili yazışmalar sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de İmar ve Toprak Koruma Kanununa muhalefet edenlere 50 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:06 Çevre Bakanlığı’nda devir teslim töreni Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi
12:03 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu’nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek
11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
12:22 Olaylar sonrası CHP’den iktidara 10 maddelik “Suriye“ çağrısı Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 13:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de İmar ve Toprak Koruma Kanununa muhalefet edenlere 50 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement