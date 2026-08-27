Kırşehir'de 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' Çalıştayı - Son Dakika
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Kırşehir'de 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' Çalıştayı

Kırşehir\'de \'Ortak Akıl Güçlü Şehir\' Çalıştayı
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Sivil toplum temsilcileri, Kırşehir'de özel bireyler için çalıştay düzenledi.

Kırşehir'de sivil toplum temsilcileri, 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' çalıştayı düzenledi. Düzenlenen çalıştaya Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanlığı da katıldı.

Özel bireylere yönelik çalışmalarıyla kentte faaliyet gösteren Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi'ni ziyaret eden çalıştay koordinatörü Davut Aygün ve beraberindeki heyet, hazırladıkları çalıştay raporunu Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen'e sundu. Ziyarette konuşan Başkan Göçmen; şehrin geleceği ve özel bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

Göçmen; engelsiz bir Kırşehir için sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' Çalıştayı - Son Dakika

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