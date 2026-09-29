Kırşehir\'de otobüs şoförü, metruk mezarlık arazisini kendine mezar yeri yapacak

Kırşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan Yılmaz Bacaksız; arkadaş ve aile ortamlarında kendisine 'Hiçbir şeyin sahibi olamazsın, yatırımın yok' diyerek takılanlara karşı dikkat çeken bir karar aldı. Bacaksız; dedesinden kalan ve tapuda metruk mezarlık olarak geçen araziyi düzenleyerek kendisi ve yakınları için mezar yeri oluşturmayı planladığını belirterek, "Herkes bu dünyayı düşünürken ben ahireti düşündüm. Yatırımımı diğer taraf için yaptım" dedi.

Yılmaz Bacaksız, yakın çevresinde zaman zaman kendisine yönelik yapılan 'Yatırımın yok' ve 'Hiçbir şeyin sahibi olamazsın' şeklindeki şakalardan yola çıkarak farklı bir yatırım yapmaya karar verdi. Bacaksız; dedesinden kendisine kalan araziyi kendi üzerine aldıktan sonra, arazinin mezarlık olarak kullanılabilecek bölümünü düzenletmeyi planlıyor. Dedesinden kalan arazinin tapuda metruk mezarlık olarak geçtiğini belirten Bacaksız, alanı çevireceğini ve kendisi için mezar yeri hazırlayacağını söyledi. "Herkes bu dünya için çalışırken ben ahireti düşündüm" diyen Bacaksız; "Eş, dost ortamlarında bana 'Senin hiçbir şeyin yok, yatırımın yok' deyip benimle dalga geçiyorlardı. Ben de yatırımımı diğer taraf için yaptım. Ölü bir yatırım olsa da dedemden kalan arsayı üzerime aldım. Metruk mezarlık olarak geçiyor. Burayı çevirterek kendime yer yapacağım. Kalan kısımda da eşe dosta yer vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"Borsaya yatırdım, kötü bir yatırım oldu"

Daha önce yaptığı bazı yatırımların istediği sonucu vermediğini anlatan Bacaksız, borsa ve kripto para yatırımlarından da bahsetti. Bacaksız; "Her yaptığım yatırım sıkıntılı oldu. Borsaya yatırdım, kötü bir yatırım oldu. Kripto para aldım, düştü. Bu sefer de biraz daha kalıcı bir yatırıma para harcayacağım" ifadelerini kullandı. Mezar yerinin düzenlenmesi konusunda henüz tüm ayrıntıları netleştirmediğini belirten Bacaksız, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra çalışmalara başlayacağını söyledi. Ayrıca mezarlık alanında teknolojik uygulamalardan yararlanmayı düşündüğünü kaydeden Bacaksız, telefon uygulaması üzerinden dua okunmasına imkan sağlayan sistemleri araştırdığını ifade etti.

"Babamın haberi yoktu, annem gülüyor"

Kararını ailesiyle paylaşan Bacaksız; babasının başlangıçta konudan haberdar olmadığını, annesinin ise bu fikrine gülerek karşılık verdiğini söyledi. Bacaksız; "Babamın haberi yoktu. Annem de gülüyor. Herhalde annem ölmeyeceğimizi düşünüyor" diyerek yaşananları esprili bir dille anlattı. Bacaksız; gerekli araştırmaları tamamladıktan ve arazinin kullanımına ilişkin işlemleri netleştirdikten sonra mezar yerinin düzenlenmesi için çalışmalara başlayacağını belirtti.