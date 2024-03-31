Kırşehir\'de Oy Verme İşlemi Başladı

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Kırşehir'de oy verme işleminin başlamasının ardından vatandaş sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında sandık başına gitti.

Sandık görevlileri, seçmenin kimlik kontrolünün ardından oy pusulasını verdi. Seçmenler; Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği, Belediye Meclisi Üyeliği ve muhtarlık için oy kullanıyor. Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri için 177 bin 668 kişi oy kullanması bekleniyor. Kırşehir'de; 322 sandıkta 101 bin 543 seçmen, Akçakent'te 4 sandıkta 752 seçmen, Akpınar 10 sandıkta 2 bin 331 seçmen, Boztepe 9 sandıkta 2 bin 454 seçmen, Çiçekdağı 30 sandıkta 7 bin 204 seçmen, Kaman 58 sandıkta 17 bin 524 seçmen, Mucur 34 sandıkta 9 bin 836 seçmen oy kullanacak. - KIRŞEHİR