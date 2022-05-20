Kırşehir'de "Ozanlar Yarışıyor" İsimli Türk Halk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de "Ozanlar Yarışıyor" İsimli Türk Halk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı

20.05.2022 13:35
Kırşehir'de "Ozanlar Yarışıyor" İsimli Türk Halk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı

Kırşehir Belediyesi’nin, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile düzenlediği “Ozanlar Yarışıyor” isimli Türk Halk Müziği Beste Yarışması finaline 65 eser arasından 19’u dün Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde jüri karşısına gelerek eserlerini seslendirdi. Yarışmanın kazananları da dün belli oldu.

Kırşehir Belediyesi'nin, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile düzenlediği "Ozanlar Yarışıyor" isimli Türk Halk Müziği Beste Yarışması finaline 65 eser arasından 19'u dün Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde jüri karşısına gelerek eserlerini seslendirdi. Yarışmanın kazananları da dün belli oldu.

İhsan Öztürk, Bayram Bilge Tokel, Özgen Gürbüz, Prof. Dr. Okan Murat Öztürk, Gülşen Kutlu, Kubilay Dökmetaş, Eren Gün, Hasan Albayrak, Hasan Albayrak, Necati Koçak, Cumhur Uzun, Levent Derinyol, Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ve Prof. Dr. Cenk Şahin'den oluşan Jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren eserler ve eser sahipleri şöyle oldu:

"Birincilik ödülü alan besteci Cem Cansız (Bir Güzelin Sevdasına Düşünce)

İkincilik ödülü alan besteci Zeynep Atagür (Dar mı da Geldi Şu Koca Yüreğime)

Üçüncülük ödülü alan besteci Ferhat Durmuş (Aşkı Olan Pir Güzeli)"

"YARIŞMAYA BAŞVURUDA BULUNAN TÜM KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDİYOR; DERECEYE GİREN TÜM SAHİPLERİNİ DE KUTLUYORUM"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'la birlikte katıldığı yarışma finalinde dereceye giren yarışmacılara da ödülleri verildi. Başkan Ekicioğlu, yarışma sonrasında şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi tarafından Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olması için yapılan başvurunun 2019 yılında olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan ilk şehir olmamızla birlikte bir dizi program, konser ve kültür-sanat etkinliğini hayata geçiren Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Birlikte "Ozanlar Yarışıyor" konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması düzenledik.

Yapmış olduğumuz yarışma duyurusunun ardından onlarca eserin iletilmesi yaptığımız iş açısından bizleri mutlu etti. 29 Nisan'da sona eren başvuruların ardından toplam 65 eser arasından 19'u ön elemeden geçti ve bugün de finale kalan eserleri dinleme fırsatı bulduk.

Bu vesileyle, yarışmaya başvuruda bulunan tüm katılımcılara teşekkür ediyor; dereceye giren tüm sahiplerini de kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Valiliği, Türk Halk Müziği, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de 'Ozanlar Yarışıyor' İsimli Türk Halk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de "Ozanlar Yarışıyor" İsimli Türk Halk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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