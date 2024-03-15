Kırşehir\'de Ramazan Ayında Hurma Satışları Arttı

Yerel

Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısı'nda Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hurma satışları arttı.

Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin yaşatıldığı tarihi Uzun Çarşısı'nda aktarlar, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma satışlarında bereket yaşadıklarını söyledi. Tarihi çarşının en eski aktarlarından olan Ünsal Gümüş, "Ramazan ayında sofranın en vazgeçilmez yiyeceği hurma. Osmanlı şerbeti olarak bilinen demir hindi ve meyan köküne de ilgi var. Sahur ve iftar vakitleri için özellikle talep var. Oruçluyken hurma, vücudu dirençli tutma özelliğiyle bilinir. Kudüs hurması 500 lira, Medine hurması 600 lira, İran hurması 150 lira, Tunus hurmasını ise 200 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

Esnaf Arif Karaboğa ise, "Ramazan ayı bereketli geçiyor. Hurma fiyatları değişiyor fakat vatandaş kilo yerine hurmayı gramla alıyor. Dirençli tutması için de vatandaş özellikle tahin ve pekmez tercih ediyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR