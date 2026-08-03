Kırşehir'de Riskli Yapılar Yıkılacak - Son Dakika
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Kırşehir'de Riskli Yapılar Yıkılacak

Kırşehir\'de Riskli Yapılar Yıkılacak
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Kırşehir İl Genel Meclisi, riskli yapılar için yıkım kararı aldı. Karar oy birliğiyle alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Genel Meclisi, Terme Kaplıcası yerleşkesinde bulunan ve riskli olduğu tespit edilen yapıların yıkılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kırşehir İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Kamil Avşaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler, ilgili komisyon raporları, teknik değerlendirmeler ve yürürlükteki mevzuat kapsamında görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, Kırşehir Merkez Kuşdilli Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılan bina konusu görüşüldü. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan riskli yapı analiz raporu doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından, riskli olduğu belirlenen yapıların yıkılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kararın ardından açıklamada bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Av. Kamil Avşaroğlu, alınan kararın teknik raporlar ve ilgili mevzuat doğrultusunda şekillendiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Riskli Yapılar Yıkılacak - Son Dakika

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