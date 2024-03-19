Kırşehir'de şehitlerin isimleriyle yetimlere gıda çeki dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Kırşehir'de şehitlerin isimleriyle yetimlere gıda çeki dağıtıldı

Kırşehir\'de şehitlerin isimleriyle yetimlere gıda çeki dağıtıldı

Kırşehir'de Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu notlarla yetimlere gıda çeki dağıtıldı. Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şehidin hayatını konu alan bilgi broşürleri de dağıtıldı.

19.03.2024 14:45
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Kırşehir'de, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu notlarla yetimlere gıda çeki dağıtımları yapıldı.

Şehit Aileleri Derneği, bir sivil toplum kuruluşu ve iş insanı tarafından desteklenen projede Kırşehirli şehitlerin isimleriyle ramazan ayı dolayısıyla yetimlere gıda çeki dağıtımı yapıldı. 'Şehidimin selamı var' mottosuyla yapılan etkinlikte; şehidin hayatını konu alan bilgi broşürü de dağıtıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Ramazan ayı nedeniyle yapılan projeyle şehitlerinin hayatının konu edilmesinin kendilerini mutlu kıldığını söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de şehitlerin isimleriyle yetimlere gıda çeki dağıtıldı - Son Dakika

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