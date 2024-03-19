Kırşehir\'de şehitlerin isimleriyle yetimlere gıda çeki dağıtıldı

Yalova'da Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı İnşa Ediliyor

Yalova'da üniversite yerleşkesinde inşa edilen Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı, afetler sonrası müdahaleye ilişkin tatbikatların yapılabileceği bir merkez olarak hizmete sunulacak. Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, deprem, su altı kurtarma, yangın, trafik gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim alanının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin her yerinden insanlar burada eğitim alabilecek ve afet durumlarında daha etkin müdahale sağlanabilecek.