Kırşehir\'de Şehitlikte Bayramlaşma Programı

26.05.2026 16:20
Kırşehir'de Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen bayram programında şehit aileleri ve protokol bir araya geldi. Kur'an tilaveti ve duaların ardından mezarlara karanfil bırakıldı; duygusal anlar yaşandı.

Kurban Bayramı ve arife günü dolayısıyla Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen programda şehit aileleriyle devlet protokolü bir araya geldi. Kırşehir'de Kurban Bayramı nedeniyle Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde buruk bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in yanı sıra il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından dualar edildi. Vali Demiryürek ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit aileleriyle sohbet etti. Bayram dolayısıyla gerçekleştirilen programda duygusal anlar yaşandı.

Programın ardından Vali Demiryürek ve beraberindeki heyet, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

