Kırşehir\'de Trafik Güvenliği İçin Proje

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" uygulanıyor.

Akpınar ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan araçlar, "Yaşam Tüneli" çadırına alınıyor. Trafik ekiplerince, sürücülere trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor. Yol kullanıcılarına, kısa videolar aracılığıyla emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanma, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor. Kaza riski oluşmaması için sabah 6-7 arasında özel uygulama yapan ekipler sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Kırşehir- Kırıkkale ve Kırşehir- Kayseri karayolunda, viraj, kavşak ve önemli noktalara sarsma bantları yapılırken led ışıklı levhalara da ikaz ve uyarılar yazıldı. - KIRŞEHİR