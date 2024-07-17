Kırşehir'de Vatandaşlar Kediyi Kurtarmak İçin Cep Telefonundan Kedi Sesi Dinletti

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Kırşehir'de otomobilin altına giren kediyi kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, kediyi kendileri çıkaramayınca cep telefonundan kedi sesi açarak çıkarmaya çalıştı.

Dün akşam saatlerinde Cacabey Meydanı'nda bir otomobilin altına kedi girdi. Aracın altındaki kedinin miyavlamasını duyarak seferber olan vatandaşlar ise kediyi çıkaramayınca çareyi telefondan kedi sesi dinletmekte buldu. Vatandaşların duyarlı davranışları takdir toplarken, çabalar sonucu da kedi girdiği aracın altından çıktı. - KIRŞEHİR