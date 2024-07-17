Kırşehir'de Vatandaşlar Kediyi Kurtarmak İçin Cep Telefonundan Kedi Sesi Dinletti - Son Dakika
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Yerel

Kırşehir'de Vatandaşlar Kediyi Kurtarmak İçin Cep Telefonundan Kedi Sesi Dinletti

Kırşehir'de bir otomobilin altına giren kedi, vatandaşların çabalarıyla çıkarılamayınca, cep telefonundan kedi sesi açılarak kurtarılmaya çalışıldı. Vatandaşların duyarlı davranışları sonucunda kedi güvende bir şekilde aracın altından çıkarıldı.

17.07.2024 10:46
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Kırşehir'de otomobilin altına giren kediyi kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, kediyi kendileri çıkaramayınca cep telefonundan kedi sesi açarak çıkarmaya çalıştı.

Dün akşam saatlerinde Cacabey Meydanı'nda bir otomobilin altına kedi girdi. Aracın altındaki kedinin miyavlamasını duyarak seferber olan vatandaşlar ise kediyi çıkaramayınca çareyi telefondan kedi sesi dinletmekte buldu. Vatandaşların duyarlı davranışları takdir toplarken, çabalar sonucu da kedi girdiği aracın altından çıktı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Vatandaşlar Kediyi Kurtarmak İçin Cep Telefonundan Kedi Sesi Dinletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Vatandaşlar Kediyi Kurtarmak İçin Cep Telefonundan Kedi Sesi Dinletti - Son Dakika
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