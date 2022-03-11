Kırşehir'de yoğun kar yağışı - Son Dakika

Kırşehir'de yoğun kar yağışı

KIRŞEHİR Kırşehir'de kar yağışı akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kırşehirliler; soğuk havaya hazırlıksız yakalanırken kara yolları, il özel idaresi ve belediye görev alanlarında ekipleri olumsuz durumlar için hazır bekletiyor. Ankara-Kırşehir ve Kırşehir - Kayseri kara yolu üzerinde ise bazı bölgelerde tipi nedeniyle sürgünler oluşurken, yolun tamamının araç trafiğine açık olduğu bilgisi kara yolları ekiplerince paylaşıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise ekiplerin hazır bekletildiğini fakat kapalı yolun olmadığı bilgisini yazılı olarak paylaştı. Hava muhalefetinin gece saatlerine dek sürmesi bekleniyor.