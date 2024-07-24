Kırşehir'de Yorgan Dikimi Yapan Zanaatkar Çırak Bulamıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Yorgan Dikimi Yapan Zanaatkar Çırak Bulamıyor

Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikimi yapan zanaatkar, mesleğini öğretecek çırak bulamıyor. Zanaatkar, mesleğini sevdiğini ve iş ehlinden çıkmadığı sürece güzel bir meslek yaptığını belirtiyor. Ancak sanatçı ve zanaatkarın kıymetinin bilinmediğini ifade eden zanaatkar, çırak bulamama sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve mesleği bırakmasıyla yün yorganların da raflara kalkacağını düşünüyor.

24.07.2024 16:26
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Kırşehir'de 20 metrekare alanda 40 yıldır yorgan dikimi yapan zanaatkar, mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.

Şehirde ikinci çarşı üzerinde zamanın akışına yaptığı işle meydan okuyan 50 yaşındaki Cengiz Gök, yorgan dikmenin bir iş ötesinde sanat olduğunu ve mesleğinin yıllara da meydan okuduğunu söyledi. Gök açıklamasında, "Mesleğimi seviyorum. İş ehlinden çıkmadığı sürece güzel bir meslek yapıyorum" dedi.

Sanatçı ve zanaatkarın kıymetinin bilinmediğini ifade eden Gök, "Bu durum ise yine bizlerin elinde, her insan okuyabilir bir yerlere gelebilir ama sanatkar olmaz. İş ehlinden çıkmadığında da insan sanat yapmak istemiyor. Bir-iki yıl çalışan insanlar kendilerini sanatkar usta zannediyor bu durum bizi üzüyor. Günde 2-3 bin ile 500 lira kazandığımız anlar da var. Teknolojik gelişmeler bizi etkisine almıyor. Yün yorganların kıymetini bilenler biliyor. Eski insanlara yün dışında bir şey kullandırmak zordur. Gurbetçi sezonuyla birlikte bizlerin de işleri yoğunlaşıyor" diye konuştu.

40 yıldır işinin başında, çırağı yok

Uzun yıllardır emek verdiği zanaatı yeni nesillere de aktarmak isteyen Gök, çırak bulamama sorunuyla karşı karşıya olduğunu, kendisinin mesleğini bırakmasıyla yün yorganların da raflara kalkacağını düşündüğünü söyledi. Gök, el yapımı yorganların sıcaklık ve kalitesinin ise yeni nesillerce çokça aranacağını söyleyerek, "Sadece benim mesleğimde değil birçok meslekte çırak bulmak zorlaştı. Benim mesleğimi yapanların en düşük yaşı 55-60 civarında bu insanlar da mesleği bıraktığında ister istemez hepimiz hazır ürünlere döneceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Yorgan Dikimi Yapan Zanaatkar Çırak Bulamıyor - Son Dakika

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